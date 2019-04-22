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  4. 22 Nisan 2019 21:05

Sivas'ta olay! Beşiktaş'ın yıldızı yere yığıldı

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta istenmeyen bir olay yaşandı. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı. Burak Yılmaz yere düşerken, tedavi gördükten sonra soyunma odasına...

Sivas'ta olay! Beşiktaş'ın yıldızı yere yığıldı
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Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısının son düdüğünün ardından iki takım da soyunma odasına yönelirken Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı.

Burak Yılmaz, soyunma odasına giderken başına aldığı madde nedeniyle tünelin girişinde yerde kaldı.

Golcü oyuncu, bir süre buz tedavisi gördükten sonra soyunma odasına götürüldü. Burak Yılmaz'ın kafasında herhangi bir yarılma veya kanama olmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ile Ahmet Ürkmezgil, soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ın son durumunu öğrendiler.

Beşiktaş , burak yılmaz
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