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Skandal üstüne skandal! ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' tezahüratına müzikle engel!

Skandal üstüne skandal! ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' tezahüratına müzikle engel!
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesinin iptal edilmesi sonrası skandalar devam ediyor.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandal üstüne skandal yaşanıyor. Suudi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermezken bu olay sonrası iki takım da maça çıkmayı reddetti.

HOPARLÖRLERDEN MÜZİK AÇTILAR

Öte yandan statta bulunan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar yaşananlar sonrası "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaparken bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

Etiketler müzik mustafa kemal atatürk
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