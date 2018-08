Slimani resmen Fenerbahçe'de !

Fenerbahçe'de yeni transfer Islam Slimani için imza töreni düzenlendi. Leicester City'den kiralanan futbolcu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli formaya bağlayan imzayı attı. Damien Comolli, imza töreninde Salih Uçan'ın Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyururken FFP, FFP anlaşması, Ozan Tufan, Fernandao ve Slimani'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerde 31 numaralı formayı giyecek olan Cezayirli golcü, daha önce Türkiye'den teklif alıp almadığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakırken Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğini ve oyun anlayışının tarzına uyduğunu dile getirdi.

Slimani'nin oğlunun doğum günü nedeniyle 31 numaralı formayı seçtiği belirtildi.

TOPLANTIDAN SATIR BAŞLARI

DAMIEN COMOLLI: İSTEDİĞİMİZ İLK FUTBOLCUYDU

"Islam'ı buraya getirdiğimiz için çok mutluyuz. O bizim transferin en başında istediğimiz futbolcuydu. O da bizim kadar Fenerbahçe için istekliydi ve motiveydi."

CUMARTESİ GÜNÜ OYNAYABİLECEK Mİ?

"Cumartesi günü oynayabilmesi için yoğun bir çalışma oldu. Bazı belgelerle ilgili işlemler var. Cumartesi günü oynayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

ISLAM SLIMANI: DAMIEN'E BANA FENERBAHÇE'YE GELME FIRSATINI SUNDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Bu kulüp için her şeyi vereceğim. Damien'e de Fenerbahçe'ye gelme fırsatını bana sunduğu için teşekkür ediyorum"

"BENFICA KARŞISINDA KAZANMA ŞANSI DAHA FAZLA OLAN BİZDİK"

"Biz gerçekten çok iyi bir takımız, karşımızda Benfica gibi önemli bir takım olmasına rağmen kazanma şansı daha fazla olan taraftık. Bu sezon iyi işler yapabileceğimizi gördük"

"İngiltere'de Portekiz'e kıyasla daha az şans bulduğumu düşünüyorum. İklimi farklı, atmosferi farklı, kültürü farklı. Bir de geçen sezon çok sakatlık yaşadım. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen oynadığım her maçta elimden geleni yaptım. Ve az süre almama rağmen ya gol attım ya da asist yaptım"

BAŞKA TAKIMLARDAN TEKLİF ALDI MI?

"Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum, tek düşüncem buydu. Bunun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Derbilerle ilgili konuşacak olursam derbilerin atmosferinin sıra dışı olduğunu biliyorum. Son maçtaki ortamı gördüm, derbilerde bunun daha da inanılmaz boyuta ulaşabileceğini biliyorum. Bu da transferindeki pay sahibi noktalardan biriydi"

"Türkiye'de forma giyen milli takımdan arkadaşım var, Sofiane Feghouli. Transferimden önce tabii ki konuştuk, imza attıktan sonra da beni tebrik etti. Takım içine gelirsek Portekizce konuşabiliyorum, Fransızca, İngilizce, Arapça konuşabiliyorum. Futbol artık çok dilli bir oyun, iletişim sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum"

"Soldado'yla ilgili konuşmaya gerek yok çok büyük bir oyuncu. Takım içerisinde böyle rekabetin olması çok önemli. Herkesin formayı almak için çabalaması, takıma katkısı olur"

"Bu haftaki maçla ilgili konuşacak olursam, hazır mıyım, 90 dakika oynayabilir miyim buna karar verecek kişi hocamız, teknik direktörümüzdür. Bildiğiniz gibi forvet pozisyonunda oynuyorum, atabileceğim kadar gol atmak istiyorum. Bu yüzden buradayım"

"Ne kadar gol atacağımı, istatistiklerde nereye ulaşacağımı pek düşünmedim. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını ve Benfica maçlarını izledim, nasıl bir oyun oynadığımızı gördük. Benim stilime uygun bir oyun anlayışımız olduğunu düşünüyorum"

COMOLLI'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR! EMRE AKBABA, SALİH UÇAN, OZAN TUFAN, FFP ANLAŞMASI, BENFICA MAÇI, ALPER POTUK VE FERNANDAO'NUN TRANSFERİ...

"Slimani maça yetişseydi sonuç farklı olabilir miydi bunu söylemek zor. Sonuç ne olurdu, kimse bilemez. Maçı kazanacak şansları yakalamıştık ama olmadı. Islam'ı Benfica'yla ilk maçtan önce transfer edebilmek için elimizden geleni yaptık. Leicester City ile her gün telefonlaştım. Benfica'yla oynanan ilk karşılaşmadan önce getirmek için yoğun uğraşlar verdik. Bir transferin üç paydaşı vardır: Alan kulüp, satan kulüp, oyuncu tarafı. Oyuncuyla anlaşmıştık.

Islam, Fenerbahçe'ye gelmek için çok büyük bir motivasyon gösterdi. Her gün beni arayarak görüşüyordu, Leicester City yetkilileriyle de görüşüyordu. Ancak Leicester City'yi de anlıyorum, Islam'ın buraya gelmelerini istemiyorlardı. Bu durumun parayla alakaları yoktu, onun ayrılmasını istemiyorlardı. Ayrılma konusunu görüşmek bile istemiyorlardı ve bu durumu yavaşlattılar. Açıkça durum buydu"

EMRE AKBABA TRANSFERİ GÜNDEMDE Mİ?

"Fransız basınının ne haber yaptığını takip edemiyorum o yüzden bu haberi göremedim. Dedikodularla ilgili görüş belirtmeyeceğimi daha önce söylemiştim. O oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ancak daha fazlasını söyleyemem."

SALİH UÇAN'IN TRANSFERİ VE FFP AÇIKLAMASI!

"FFP kısmına gelecek olursam, yapacağımız her transferde kurallar çerçevesinde kalmaya gayret gösteriyoruz. UEFA yetkilileriyle sürekli görüşüyoruz, sorular soruyoruz tavsiyeler alıyoruz. Başkan da ben de daha önce çok açık şekilde bunları belirtmiştik. Hem kulübümüzün finansal durumu hem de FFP sınırlamaları var."

"Salih Uçan'ın transferi için bu öğleden sonra Empoli'yle anlaşma yaptık. Bu bir kiralama anlaşması ancak satın alma opsiyonu var ve bu opsiyon Empoli lehine işleyecek"

"Oyuncuların Premier Lig'den gelmesi tamamen tesadüf. Her pazarı takip ediyoruz sadece Premier Lig'i değil. Elimizde bir liste var. Bu listeyi takip etmeye çalışıyoruz. Çok iyi tanıdığımız oyuncuların listesi."

"FORVET YOKTU' ELEŞTİRİLERİ, ALPER'E HAKSIZLIK"

"Öncelikle Benfica maçında yapılan 'Forvet yoktu' eleştirileri, Alper'e haksızlık. Çok güzel bir performans gösterdi, çok çabaladı ve çok güzel de bir gol attı. Alper'in salı günkü performansını göz ardı etmemeliyiz, etkileyici bir performans sergiledi. Belki de bundan sonra pozisyonu 9 numaraya doğru evrilecek.

FERNANDAO'NUN SATIŞIYLA İLGİLİ: "DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İŞİ YAPTIK"

"Haziran ayına dönersek aynı bilgiler bize gelse yine aynı kararı verir ve Fernandao'yu yine satma kararı alırdık. Daha önce de söyledim. Fernandao'nun satışı konusunda hiçbir pişmanlığımız yok. Doğru zamanda, doğru hamleyi yaptığımızı düşünüyoruz."

OZAN TUFAN SATILIK LİSTESİNDE Mİ?

"Oyuncu almak için satış yapmak durumunda değiliz. Herhangi bir mecburiyetimiz yok. Arayışlara devam ediyoruz. Transfer pazarında hala aktifiz ve ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. İstediklerimizi gerçekleştirebilmeyi nasıl yaparız onu düşünüyoruz. Şu anda Euro üzerinden satın alma gerçekleştiriyor ve satışı da böyle yapıyoruz. Ozan Tufan'a gelince... Bizim Ozan Tufan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Onun da ayrılma isteği yok. Onu satmak için herhangi bir sebebimiz yok şu anda."

BENFICA MAÇI VE SONRASINDAKİ ATMOSFER...

"Bursaspor maçı tamamlandığında atmosferin fantastik olduğunu söylediğimde insanlar bana salı akşamı oluşacak atmosferi beklememi istediler. Başkan, yönetici ve taraftarlar arasındaki bağlantı son derece güzeldi. Taraftarların, maç bittikten sonra uzun süre statta beklemeleri, kariyerimde ilk kez şahit olduğum bir şeydi. 25 yılda ilk kez burada gördüm. Ancak taraftarlar, salı günü mücadele eden her futbolcuya aynı desteği gösterdi. O gün kadroda olan 18 futbolcu da her şeylerini verdiler. Biri negatif biri pozitif çaba göstermedi, hepsi aynı mücadeleyi verdi. Lütfen her futbolcuya aynı desteği verelim"

"OYUNCU ALMAMIZ İÇİN SATMAMIZ GEREKMİYOR"

"Ben buraya gelmeden önce durum nasıldı, önceki sezonlarda FFP ile nasıl bir ilişki vardı bilmiyorum, değişiklik var mı onu da bilmiyorum. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya bağlıyız, bu doğrultuda gidiyoruz. Dün onlara bir soru sormamız gerekti, hızlıca geri döndüler. Oyuncu alabilmek için satma zorunluluğumuz yok, tekrarlıyorum UFEA ile yaptığımız anlaşmaya bağlı hareket ediyoruz. Bir oyuncuyu satarsak, satma hakkımız olduğu içindir, UEFA'dan zorunlu tutulduğu için değildir.