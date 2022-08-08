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Slovacko – Fenerbahçe Karşılaşması S Sport ve S Sport Plus’ta

Slovacko – Fenerbahçe Karşılaşması S Sport ve S Sport Plus’ta

Temsilcimiz Fenerbahçe 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ikinci maçında Çekya deplasmanında Sovacko ile karşılaşacak. 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’nun evinde oynanacak maç, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Avrupa yolunda son düzlüğe yaklaşıyor. 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Slovacko ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler gecenin galibi olmuştu. Lincoln Henrique’in 2 gol 1 asist ile yıldızlaştığı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılan temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi yolunda önemli bir aşama kaydederken gözler de 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek ikinci maça çevrildi. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan maç S Sport ve S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebilecek ve S Sport Plus kullanıcıları maçı cepten, tablet, bilgisayardan ve televizyondan yani diledikleri yerden geniş ekranda izleyebilecekler.

 Slovacko – Fenerbahçe Karşılaşması Webte, Cepte, Tablette, Smart TV’de!

Türkiye’nin sevilen spor uygulaması S Sport Plus, dünyanın en iyi spor organizasyonlarını, film ve belgeselleri sporseverlere ulaştırmaya devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Slovacko ile karşılaşacağı maç 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de S Sport Plus üzerinden de izleyiciyle buluşacak ve S Sport Plus’ın çoklu ekran özelliğiyle cepten, webten, tablet ve TV’den izlenebilecek. Ayrıca tekrar izle özelliğiyle kaçırılan karşılaşmalar günün istenilen saatinde izlenebiliyor. Kullanıcılar ssportplus.com üzerinden bu maça özel olarak FBAVRUPA koduyla S Sport Plus aylık pakete ilk ay 14.99 TL avantajıyla üye olabilecekler.

 Fenerbahçe’nin rakibi belli!

Çekya temsilci karşısında ilk maçı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turuna en yakın taraf olarak görünüyor. Bir üst tura çıkması halinde Jorge Jesus’un ekibinin sıradaki rakibi Avusturya’dan Austria Wien olacak. Sarı lacivertliler, Slovacko’ya elenmeleri halinde Konferans Ligi Play-Off turunda AIK-Shkendija ile karşı karşıya gelecekler.

Etiketler Slovacko – Fenerbahçe
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