Sneijder resmen Katar'da !

Uzun bir sürecin ardından Galatasaray'dan ayrılan ve 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için Nice'e transfer olan Sneijder, Hollanda'nın Dünya Kupası şansını kaybetmesi sonrası soluğu Katar'da aldı.

BÜLENT UYGUN'LA ÇALIŞACAK

Fransa'dan sonraki adresinin Amerika olması beklenen Sneijder sürpriz bir kararla Bülent Uygun'un teknik direktörlük yaptığı Al-Gharafa'ya imza attı.

Avrupa veya Amerika yerine daha fazla para için Katar'ın yolunu tutanlar kervanına katılan Hollandalı yıldız, bu durumu da gizlemedi.

PARA İÇİN KATAR'I SEÇENLER KERVANINA KATILDI

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, yeşil sahaları özlediğini belirterek, "Tekrar futbol oynamak istiyorum ve kendimi buna hazır hissediyorum. Al-Gharafa takımı bana bu fırsatı tanıyor. Oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Katar ekibinden iyi bir maaş alacağını söyleyen Sneijder, "Bir futbolcunun 33 yaşından sonra çok fazla futbol takımında forma giyme seçeneği yok. Al-Gharafa'yı seçmemde paranın rolü yok dersem yalan söylemiş olurum." değerlendirmesinde bulundu.