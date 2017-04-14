Sneijder’in menajer muhattap bulamadı

Galatasaray’daki Wesley Sneijder krizi bitmek bilmiyor. Yönetimin yüksek yıllık ücreti nedeniyle sezon sonunda elden çıkarmak istediği 32 yaşındaki Hollandalı yıldızın menajeri, Adana maçında ilk 11'e alınmayınca İstanbul'a gelmişti.

Hafta sonunda gelen Sneijder'ın menajeri Guido Albers ile, Başakşehir mücadelesi sonrasında görüşme yapılacağının sözü verilmesine karşın bu tutulmadı. Gelen 4-0'lık mağlubiyetin de etkisiyle karşısında hiçbir muhatap bulamayan Albers, kapıda kaldı ve ülkesine döndü. Yönetimin sergilediği bu tutum karşısında sinirlenen Albers, Sneijder ve Tudor arasındaki gerginliğe bir son vermek ve oyuncusunun neden forma giyemediğini öğrenmek için İstanbul'a gelmişti.

Ancak yönetimin yıldırma politikası, şimdi de Sneijder'a uygulanmaya başladı.