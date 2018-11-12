SON DAKİKA Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken yeşil beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.
Süper Lig'de sezon başından bu yana görevine son verilen hocalar
Safet Susic - Akhisarspor
İbrahim Üzülmez - Çaykur Rizespor
Mehmet Altıparmak - Erzurumspor
Phillip Cocu - Fenerbahçe
Tamer Tuna - Sivasspor
Kemal Özdeş - Kasımpaşa
Hamza Hamzaoğlu - Antalyaspor