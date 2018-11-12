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  4. 12 Kasım 2018 14:49

SON DAKİKA Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Son dakika haberine göre; Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
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Atiker Konyaspor, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken yeşil beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Süper Lig'de sezon başından bu yana görevine son verilen hocalar

Safet Susic - Akhisarspor
İbrahim Üzülmez - Çaykur Rizespor
Mehmet Altıparmak - Erzurumspor
Phillip Cocu - Fenerbahçe
Tamer Tuna - Sivasspor
Kemal Özdeş - Kasımpaşa
Hamza Hamzaoğlu - Antalyaspor

Atiker Konyaspor , Rıza Çalımbay
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