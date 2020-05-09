Son dakika: Beşiktaş'ta iki kişi koronavirüse yakalandı

Beşiktaş kulübü bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.İŞTE RESMİ AÇIKLAMA:
"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"
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