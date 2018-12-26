SON DAKİKA Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.

