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  4. 11 Şubat 2020 19:11

SON DAKİKA: Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi
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Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

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