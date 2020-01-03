Son dakika: Galatasaray Onyekuru ve Saracchi transferlerini resmen açıkladı

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralık transferi konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

ONYEKURU İÇİN 6 AYLIK ANLAŞMA

Galatasaray ile Monaco arasındaki Henry Onyekuru anlaşmasının finansal detayları belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak ve sadece Fransız ekibinden aldığı ücretini karşılayacak. Monaco'ya Onyekuru için kiralama bedeli ödenmeyecek. Bu arada Galatasaray'ın Onyekuru'yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği ancak Monaco'nun bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Fransız ekibi geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcuyu 13,5 milyon euro karşılığında Everton'dan kadrosuna katmıştı.

Onyekuru'nun yarın (4 Ocak) İstanbul'da olması bekleniyor.

SARACCHI PAZAR İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın Alman ekibi RB Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi 5 Ocak Pazar günü İstanbul'a geliyor. Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Saracchi'ye RB Leipzig'den kazandığı ücreti verecek. Alman ekibi, Saracchi'yi 2018'de 12 milyon euro bonservisle River Plate'ten transfer etmişti.

Uruguaylı sol bek 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ikinci günden itibaren katılacak.

GALATASARAY'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMALAR ONYEKURU İÇİN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SARACCHİ DE KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Marcelo Saracchi’nin geçici transferi için kulübü Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



