SON DAKİKA! Okan Koçuk Galatasaray'da

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti , 2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti , 2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti... Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir" denildi.

OKAN KOÇUK KİMDİR?

Bursa altyapısında yetişen Okan, kariyerinde Bursaspor dışında İstanbulspor ve Bandırmaspor formalarını giydi. 2017-2018 sezonunda İstanbulspor’da kiralık olarak oynadığı dönemde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Futbol Takım kadrosuna da seçilen genç kaleci, henüz resmi maçta görev almadı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 22 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki file bekçisi kalesinde 23 gol gördü.

Okan Kocuk’un oynadığı takımlar ve performansı şöyle:

2014-15 Bursaspor: 5 maç 5 gol

2015-16 Bursaspor: 1 maç 2 gol

2016-17 Bandırmaspor: 25 maç 37 gol

2017-18 İstanbulspor: 37 maç 42 gol

(DHA/İHA)