SON DAKİKA | Radamel Falcao, Galatasaray'da

Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmesi... TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Monaco ile Radamel Falcao'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Kolombiyalı golcü 1 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecek ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncu için Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaray'ın Falcao transferini daha önceden hazırlanan video ile taraftarlarına müjdeleyeceği öğrenildi.

AHMET BULUT'TAN PAYLAŞIM

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la Fransa'ya giden ve Falcao'yla bir araya gelen menajer Ahmet Bulut da Kolombiyalı yıldızla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

