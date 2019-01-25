SON DAKİKA Serdar Aziz'den flaş açıklama: Galatasaray Kulübü ayrılmamam yönünde karar aldı
25 Ocak 2019 18:38
SON DAKİKA Serdar Aziz'den flaş açıklama: Galatasaray Kulübü ayrılmamam yönünde karar aldı
Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesi ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı dedi
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi.