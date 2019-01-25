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  4. 25 Ocak 2019 18:38

SON DAKİKA Serdar Aziz'den flaş açıklama: Galatasaray Kulübü ayrılmamam yönünde karar aldı

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesi ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı dedi

SON DAKİKA Serdar Aziz'den flaş açıklama: Galatasaray Kulübü ayrılmamam yönünde karar aldı
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Serdar Aziz'den son dakika açıklaması... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN

serdar aziz , Galatasaray , Fenerbahçe
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