Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor: Fatih Terim ve Fenerbahçe forması...

Taraftarın Fatih Terim'in gönderilmesine öfkesi dinmiyor. Fatih Terim'e fotoğraf değiştirme programıyla Fenerbahçe forması giydiren taraftarlar ''Bu adam Fenerbahçe'de olsa şu an hala görevdeydi'' göndermesinde bulundu.

Sarı-Kırmızılı taraftarların Burak Elmas ve yönetime tepkisi bir türlü dinmiyor. Fatih Terim ile yolları ayırıp Domenec Torrent'i göreve getiren Burak Elmas'a sosyal medyada tepki çok büyük. Dün gece katıldığı programda bu tepkilerin bilerek ve planlı şekilde yapıldığını ifade eden Elmas'ın bu sözleri üzerine Galatasaray taraftarı adeta daha da çıldırdı...

"FATİH TERİM'İ BEN GÖNDERDİM"

Burak Elmas, katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Ben yönetim kurulumuz ile istişare ederim. Galatasaray başkanının bu görevidir. Ayrılış zamanı belki yanlış olarak görülebilir ama ayrılık kararını ben verdim. Domenec Torrent ile de ben görüştüm. Tüm eleştirilere de bu konuda açığım. Başarılı olup olmayacağımızı zaman gösterecek" dedi ve sosyal medyada kıyamet koptu...



FATİH TERİM'E FENERBAHÇE FORMASI GİYDİRDİLER

Galatasaraylı taraftarlar bu açıklamanın üzerine Fatih Terim'in camia tarafından değerinin bilinmediğini vurgulayarak tecrübeli teknik adama Fenerbahçe forması giydirdiler. Bu formayı yüzlerce kişi paylaştı ve ''Bu adam Fenerbahçe'de olsaydı hala görevdeydi ve bizden daha çok kupaları vardı" paylaşımında bulundu. Burak Elmas'ı bu konuda suçlayan Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim'e desteği her geçen gün büyüyerek devam ediyor.