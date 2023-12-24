Spor dünyasından şehitlerimiz için taziye mesajları

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri sonrasında spor dünyasından taziye mesajları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Milletimizi derin bir hüzne boğan hain saldırı sonrası spor dünyasından taziye mesajları paylaşıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun…"

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz.

Aziz şehitlerimiz anısına bugün oynanan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıktı. Söz konusu uygulama 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda da devam edecek."

GALATASARAY

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada altı askerimizin şehit düştüğünü, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz.

Beşiktaş JK"

FENERBAHÇE

"Milletimizin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

TRABZONSPOR

"ŞEHİTLERİMİZ VAR!

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.

Milletimizin Başı Sağ Olsun."