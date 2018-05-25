Batuhan Karadeniz’e şok ceza ! Finali kaçıracak...

Attığı gollerle TFF 2. Lig play off maçlarına damga vuran Sakaryasporlu Batuhan Karadeniz, Gümüşhanespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı… Batuhan, Afjet Afyonspor ile oynanacak play-off final maçında forma giyemeyecek.

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BATUHAN KARADENİZ'in, 22.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BATUHAN KARADENİZ'in, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

NELER OLMUŞTU?

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Gümüşhanespor’u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor’da oyuna 56.dakikada giren Batuhan, önce 83.dakikada sarı kart gördü. 5 dakika sonra takımını şık bir aşırtma vuruşuyla öne geçiren tecrübeli golcü 88'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve final maçı öncesi cezalı duruma düştü. Batuhan'ın maç sonu gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

27 yaşındaki futbolcu play-off maçlarında Sakaryaspor adına 5 gol kaydetti. Gümüşhane'de yapılan ilk maçı 4-1 kazanan Sakaryaspor, finalde Afjet Afyonspor ile 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda karşılaşacak.