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11 gollü maçta kazanan Galatasaray!

11 gollü maçta kazanan Galatasaray!
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Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti.

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73. dakikalarda Michy Batshuayi, 35. dakikada Yusuf Demir, 40. dakikada Lucas Torreira, 62. dakikada Dries Mertens ve 64. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Esenler Erokspor'un golleri 10 ve 20. dakikalarda Mame Faye, 67. dakikada ise Catakovic kaydetti.

Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Galatasaray, ligde cumartesi günü kendi sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

Etiketler Galatasaray Galatasaray esenler erokspor hazılık maçı
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