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  5. Adana Demirspor'a umut oldu, adını Süper Lig tarihine yazdırdı

16 yaşındaki Ozan Demirbağ Süper Lig tarihine geçti

16 yaşındaki Ozan Demirbağ Süper Lig tarihine geçti
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Trendyol Süper Lig'te kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Ozan Demirbağ, lig tarihinde gol atan ilk 2008 doğumlu oyuncu oldu.

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın ardından 17. haftada Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.   Adana kulübünün U-16 Milli Takım'da da forma giyen genç oyuncusu Ozan Demirbağ, galibiyette önemli pay sahibi oldu.  

Opta'nın verilerine göre Adana Demirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu futbolcu olarak tarihe geçti.

3 Şubat 2024'de ilk profesyonel sözleşmesini Adana Demirspor ile imzalayan Ozan Demirbağ, 1 gün sonra çıktığı ilk profesyonel maçına Pendikspor karşısında çıkmıştı. Demirbağ bu maçla da ligde oynayan ilk 2008 doğumlu futbolcu oldu.  

 Maçtan dakikalar

2. dakikada Aboubakar'ın uzun pasında Adana Demirspor savunmasının arkasında meşin yuvarlakla buluşan Rui Pedro, ceza alanına kadar ilerleyerek yaptığı vuruşta kalecinin çeldiği topu defans uzaklaştırdı.
26. dakikada sağdan Boutobba'nın cezaalanına ortasında kale önünde yükselen Aboubakar'ın kafa şutunda top kaleciden döndü. Aboubakar dönen topu ayağının içiyle ağlara gönderdi. 1-0
31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında sağ arkada topla buluşan Boutobba'nın cezaalanı girişinde sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlardan auta çıktı.
45+2 dakikada Boutobba'nnin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.
52. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleci Deniz'e faul yapan Cengiz Demir, önce sarı kart gördü, ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
61. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Semih Güler'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu. 1-1.
68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Boutobba'nın vuruşunda kaleci Murat topu çeldi, defans uzaklaştırdı.
70. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topla ceza alanı dışında buluşan Ozan Demirbağ'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
75. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Abat Aimbetov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Etiketler Adana Demirspor Adana Demirspor ozan demirbağ tarihe geçti trendyol süper lig
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