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  5. 25 Eylül 2019 20:41

2019/20 VAR'sız puan durumu (5. hafta itibariyle)

Spor Toto Süper Lig 2019/20 sezonunda 5. hafta geride kalırken, liderlik koltuğunda Aytemiz Alanyaspor oturuyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana uygulanan VAR sistemi bu sezon da tartışılmaya devam ederken, eski hakem Deniz Çoban, VAR'ın olmadığı puan durumunu ortaya çıkardı....

2019/20 VAR'sız puan durumu (5. hafta itibariyle)
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Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı sona ererken, hakem kararları ve VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda Aytemiz Alanyaspor'un oturduğu Süper Lig'de VAR'sız puan durumu da ortaya çıktı.

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'de ilk 5 haftanın VAR'sız puan durumunu hazırlarken, ortaya çıkan sonuçlar taraftarları şaşırttı.

VAR'sız puan durumunda, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanlarında değişim yaşanmadı.

VAR'sız puan durumunu sizler için hazırladık.

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Spor Toto Süper Lig , VAR
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