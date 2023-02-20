21 eksikli Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihe geçecek

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken ancak İstiklal caddesindeki hain terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı bu pazar oynanacak ancak 21 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek. TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak. Ayrılan futbolcular Beşiktaş Javi Montero

Emrecan Uzunhan

Josef Souza

Wout Weghorst Antalyaspor Hakan Özmert

Erkan Eyibil

Soner Aydoğdu

Gökdeniz Bayrakdar Gelen futbolcular Beşiktaş Amir Hadziahmetovic

Omar Colley

Onur Bulut

Vincent Aboubakar

Alexandru Maxim Antalyaspor Erdal Rakip

Helton Leite

Bálint Szabó

Doğukan Sinik

Emrecan Uzunhan

Bertuğ Yıldırım

Mark Mampassi

Yannick Nkurunziza