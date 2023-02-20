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21 eksikli Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihe geçecek

21 eksikli Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihe geçecek
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken ancak İstiklal caddesindeki hain terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı bu pazar oynanacak ancak 21 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.

Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.

Ayrılan futbolcular

Beşiktaş

Javi Montero
Emrecan Uzunhan
Josef Souza
Wout Weghorst

Antalyaspor

Hakan Özmert
Erkan Eyibil
Soner Aydoğdu
Gökdeniz Bayrakdar

Gelen futbolcular

Beşiktaş

Amir Hadziahmetovic
Omar Colley
Onur Bulut
Vincent Aboubakar
Alexandru Maxim

Antalyaspor

Erdal Rakip
Helton Leite
Bálint Szabó
Doğukan Sinik
Emrecan Uzunhan
Bertuğ Yıldırım
Mark Mampassi
Yannick Nkurunziza

 

 

 

Etiketler Antalyaspor Beşiktaş 21 futbolcu süper lig beşiktaş antalyaspor maç mücadele Beşiktaş-Antalyaspor maçı
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