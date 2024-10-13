3 büyüklerin finans şampiyonu Galatasaray

Yıllardır şampiyonluk mücadelesi veren 3 büyüklerin finans şampiyonu açık ara Galatasaray.

Pazar günü yapılan Galatasaray mali kongresi heyecanla bekleniyordu. Dursun Özbek’e savaş açan Erden Timur ve Eşref Hamamcıoğlu gibi isimlerin başını çektiği muhalif grupa göre, Dursun Özbek klübü finansal açıdan batırmıştı.

Muhaliflere göre, mali kongrede üyeler Dursun Özbek’i ibra etmeyecek ve Dursun Özbek istifa etmeye mecbur kalınca, yerine Erden Timur gelecekti.

Ancak umulan, daha doğrusu hayal edilen olmadı ve Dursun Özbek yönetimi ezici bir çoğunlukla ibra edildi.

Peki, üyeler neden Dursun Özbek’i akladı ?

Dursun Özbek başkan seçilince, sesiz sedasız çok önemli bir adım attı. 3 büyüklerin mali yönetimi çok dar bir ekip tarafından adeta orta ölçekli bir firma gibi muhasebeci düzeyinde yönetiliyor. Daha doğrusu yönetilemiyor.

Sonuçta da 3 büyükler fiilen iflas etmiş, milyarlarca lira borcu olan bir yapıda.

Dursun Özbek önce klübün tüm finans yönetimini özel sektörde milyarlık holdingleri yönetmiş, çok deneyimli bir finanscıya tam yetki ile bıraktı. Artık klübün yetkin bir CEO’su vardı.

Bu kişi de özel sektörden çok deneyimli finanscıları işe alarak çok güçlü bir finans ekip kurdu. Böylece Galatasaray adeta bir holding gibi, rasyonel bir mantıkla yönetilmeye başladı.

Bu akılcı yönetim meyvelerini kısa sürede vermeye başladı. Artık finans yönetiminin onay vermediği hiç bir harcama, hele hele hovarda transferler yapılamıyordu.

Ve bir şans faktörü…

Son 2 yılda yaşanan yüksek enflasyon da galatasarayın işine yaradı. Çok değerli gayrimenkulleri olan Galatasaray’ın bilançosu, bu gayrimenkullerin enflasyonun üzerinde artmasıyla, hızla düzeldi.

Galatasaray’ın bilançosunu denetleyen bağımsız Ernst and Young denetim firmasının başkanı Metin Canoğulları, bu durumu, kongrede üyeler çok yalın bir dille anlattı.

Dursun Özbek de bilançodaki bu olumlu değişimi 1 saate yakın süren konuşmasında, grafikler eşliğinde tek tek anlattı.

Klübün saygın yöneticilerinden Hesap Uzmanı Refik Arkan da bu tabloyu olumlu olarak değerlendirince, “ Klüp battı “ diyen muhalifler sessiz kaldı.

Çok yakında Florya Projesi de hayata geçirilince Galatasaray borçları sıfırlayacak ve FB ile BJK arasındaki finansal fark Galatasaray lehine daha da açılacak. Florya Projesinin başında ise eski başkan, inşaatçı Adnan Polat var.

Bu yıl kim şampiyon olacak ?

Şimdilik GS biraz daha şanslı. Ancak GS bu yıl ligde şampiyon olmasa da, Finans Liginde açık ara şampiyon olacak..