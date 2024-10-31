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  5. 3 kurşunla yaralanmıştı; Serhat Akın'dan günler sonra ilk açıklama

3 kurşunla yaralanmıştı; Serhat Akın'dan günler sonra ilk açıklama

3 kurşunla yaralanmıştı; Serhat Akın'dan günler sonra ilk açıklama
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Silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın 5 kez ameliyat olduğunu bir ameliyat daha olacağını belirterek "Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı" dedi.

Beykoz’da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, bir dizi operasyon geçirdikten sonra son sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. 

Akın, saldırı sonrası toplamda dört ameliyat geçirdiğini ve gelecekte de beşinci ve altıncı ameliyatlarına gireceğini belirtti.

Silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın 5 kez ameliyat olduğunu bir ameliyat daha olacağını belirterek "Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı" dedi.

Akın, Fenerbahçe yönetimine sitemde de bulundu. Akın, "Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı.” dedi.

Silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın 5 kez ameliyat olduğunu bir ameliyat daha olacağını belirterek "Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı" dedi.

Sevenlerinin manevi desteklerini unutmadığını ve bu desteğin kendisine güç verdiğini belirten Akın, “Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun.” sözlerini dile getirdi. 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe serhat akın silahlı yaralama serhat akın vuruldu
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