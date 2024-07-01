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  5. 50 milyon EURO'luk iddia olay oldu: Icardi gidiyor mu ? Özbek açıkladı

50 milyon EURO'luk iddia olay oldu: Icardi gidiyor mu ? Özbek açıkladı

50 milyon EURO'luk iddia olay oldu: Icardi gidiyor mu ? Özbek açıkladı
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için Suudi Arabistan'dan geldiği iddia edilen rekor transfer teklifi sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten ilk açklama geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye iki yıl için toplam 50 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekol TV'ye Mauro Icardi için transfer açıklaması yaptı.

Dursun Özbek, "Icardi'ye teklif var mı?" sorusuna, "Mauro Icardi için bize ulaşan bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni isimlerin transfer edileceğini söyleyen Özbek, "Biz Galatasaray'a geldiğimiz 2 sene de şampiyon olduk. Transfer yapmayan bir başkan şampiyon olamaz. Çok güzel bir takım kurduk. Bizim yaptığımız her şey Galatasaray'ın menfaatine göre olacak. En iyi takımı kurarak yine şampiyon olacağız. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da sezonu açıyoruz" açıklamasında bulundu.

Eksikleri bildiklerini söyleyen Özbek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmelerimiz hızlanacak. Mümkün olan en kısa süre içinde noktasal transferlerimizi yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz" diye konuştu.

Michy Batshuayi transferiyle ilgili ise, "Michy Batshuayi için yarın (pazartesi) sabahı bekleyin. Onla ilgili bilgi vereceğiz sizlere" dedi.

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Etiketler Galatasaray Galatasaray Mauro Icardi icardi transfer teklif
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