8. haftaya VAR damgası !

Güney Afrika’da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası’ndaki Almanya-İngiltere maçında İngiliz futbolcu Frank Lampard’ın şutunda top çizgiyi geçmesine rağmen gol değeri kazanmadı. Bu pozisyonun ardından başlayan futbolda teknolojinin kullanılması tartışmaları arttı.

İlk olarak gol çizgisi teknolojisi bazı FIFA organizasyonlarında ve 2013’ten bu yana da İngiltere Premier Lig’de uygulanmaya başlandı.

Sonraki dönemde maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek pozisyonların yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi ve hakemlerin hatalarının azaltılması amacıyla VAR hayata geçirildi.

Çeşitli denemelerin ardından geçen yaz Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda uygulanan VAR, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de de kullanılmaya başlandı. Süper Lig’de sezonun yaklaşık 4’te 1’i geride kalırken VAR, birçok pozisyonda hakemlere yardımcı oldu. Sistem sayesinde tartışmalı kararların yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi sağlandı. Sezonun ilk 8 haftasında Süper Lig müsabakalarında VAR sayesinde 29 kararda değişikliğe gidildi.

On bir gol iptal edildi

Hakemler, Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 11 kez VAR’a başvurarak gol iptal etti. İptal edilen gollerde 7 kez ofsayt belirleyen hakemler, ikişer kez de golü atan takımın oyuncusunun faul yaptığını ve topa elle dokunduğunu tespit etti.

Göztepe’nin Evkur Yeni Malatyaspor maçında, Medipol Başakşehir’in Antalyaspor karşılaşmasında, Bursaspor’un Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde, Demir Grup Sivasspor’un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, Galatasaray’ın Kasımpaşa müsabakasında, Akhisarspor’un Galatasaray mücadelesinde VAR kararıyla birer kez ofsayt gerekçesiyle gol iptali gerçekleşti.

Bursaspor’un MKE Ankaragücü maçında ve Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor müsabakasındaki birer golü ise görüntünün izlenmesinin ardından faul gerekçesiyle sayılmadı.

Ayrıca Bursaspor’un Medipol Başakşehir maçında ve Trabzonspor’un Göztepe müsabakasında da birer golü, pozisyonda elle oynama olduğu sebebiyle VAR ile iptal edildi.

Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan 4 golde ise VAR incelemesi sonrasında karar değiştirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Göztepe maçında, Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, Trabzonspor’un Göztepe karşılaşmasında, Atiker Konyaspor’un ise Kayserispor müsabakasında ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonlarda VAR incelemesinden sonra gol kararı verildi.

Sekiz kırmızı kart çıktı

Hakemler, VAR incelemesinin ardından 8 kez kırmızı kartına başvurdu. Sadece doğrudan kırmızı kart gerektiren durumlarda devreye giren VAR, hakemlere önemli ölçüde yardımcı oldu. Süper Lig karşılaşmalarında düdük çalan hakemler, VAR sayesinde 8 futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Özellikle Akhisarsporlu Yevgen Seleznov’un rakibine tükürmesini yakalayan VAR, Ukraynalı oyuncunun kırmızı kartının atlanmasına engel oldu. Seleznov’a bu hareketi nedeniyle 4 maç ceza verildi.

Kasımpaşa’dan Andre Castro, Aytemiz Alanyaspor’dan Isaac Sackey, Kayserispor’dan Şamil Çinaz ve Rajko Rotman, Antalyaspor’dan Souleymane Doukara, MKE Ankaragücü’nden Bakary Kone ve Çaykur Rizespor’dan Braian Samudio, VAR uygulaması sonucu kırmızı kart gördü.

Altı penaltıda VAR etkisi

Sorumluluk alanına giren penaltılarda da VAR etkili oldu. Video Yardımcı Hakem sayesinde verilen 4 penaltı kararından vazgeçildi.

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor müsabakalarında birer penaltısında VAR incelemesinden sonra karar değiştirildi.

Bursaspor’un Fenerbahçe karşılaşmasında kazandığı ve Trabzonspor’un Kasımpaşa mücadelesinde aldığı penaltılar da görüntülerin izlenmesinden sonra iptal edildi.

İki kez de inceleme sonucu penaltıya hükmedildi. Medipol Başakşehir’in Bursaspor maçında kazandığı penaltı ile Akhisarspor’un Trabzonspor mücadelesinde kullandığı penaltı, VAR uygulaması sonucunda verildi.

En fazla Bursaspor’a “VAR”

VAR’ın karar değişikliklerinden en fazla Bursaspor etkilendi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla yeşil-beyazlı ekibin 4 golü geçersiz sayıldı. Kazandığı bir penaltısı VAR ile iptal edilen Bursa temsilcisinin, aleyhine de bir kez penaltı kararı verildi.

Bursaspor’un VAR incelemesi sonrasında sayılmayan 4 golünün 3’ünde Diafra Sakho’nun imzasının olması dikkati çekti.

Sadece Beşiktaş maçlarında karar değişmedi

Video Yardımcı Hakem sistemiyle bu sezon sadece Beşiktaş’ın maçında karar değiştirilmedi. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon Süper Lig’de yaptığı hiçbir maçta lehine veya aleyhine olacak şekilde VAR uygulamasıyla bir karar değişikliğine gidilmedi. Beşiktaş, ligde müsabakalarında karar değişmeyen tek takım oldu.

VAR’dan en fazla yararlanan hakem Yankaya

Süper Lig’de maç yöneten hakemler arasında VAR sayesinde kararını en çok değiştiren hakem olarak Özgür Yankaya ön plana çıktı. Bu sezon ligde 3 müsabakada düdük çalan Yankaya, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 2, Bursaspor-MKE Ankaragücü maçında ise 2 kez VAR yardımıyla karar verdi.

Özgür Yankaya, bu mücadelelerde 4 kez golü iptal ederken, 2 kez ofsayt bayrağının kalktığı pozisyonda gol kararı verdi, 1 kez de kırmızı kart çıkardı.

Yankaya’yı VAR sayesinde üçer kez kararını değiştiren Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk izledi.

Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Serkan Çınar, ilk 8 haftada ikişer kez VAR yardımıyla karar değiştirdi.

Ali Şansalan, Alper Ulusoy, Suat Arslanboğa, Mete Kalkavan, Bülent Yıldırım, Yaşar Kemal Uğurlu ise birer kez VAR uygulaması sonucu kararlarında değişikliğe gitti.

Fenerbahçe maçlarında iki kez bozuldu

Süper Lig’de yapılan 72 maçın çoğunda sorunsuz işleyen VAR sistemi, Fenerbahçe’nin iki müsabakasında arızalandı.

Sarı-lacivertlilerin 7. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde 10 dakika işlemeyen sistem, 8. haftadaki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise 5 dakika devre dışı kaldı.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında VAR’ın arızalandığı bölümde turuncu-lacivertli ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Medipol Başakşehir cephesi, kararın hatalı olduğunu savunarak, tepki gösterdi.