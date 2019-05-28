8 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi. Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in de disipline sevki kararlaştırıldı.

