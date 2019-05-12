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  5. 12 Mayıs 2019 18:39

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Abalı Denizlispor ile Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilediler.

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