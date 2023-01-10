Abdullah Avcı’dan istifa sinyali

Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 5-0'lık skorla mağlup olmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı istifa sinyalleri verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği karşılaşmadan 5-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Trabzonspor’un ağır mağlubiyeti sonrası Abdullah Avcı’nın geleceği tartışma konusu oldu. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maçtan sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu ve işlerin yolunda gitmediğini söyledi. İşte Abdullah Avcı’nın açıklamalarından satır başları:

‘ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR SÜREÇ’

”Bir kaç konu başlığı üzerinden gideyim. Hep oyunu konuşuyoruz. Bugün oyunun planında ilk 13 dakikası planı doğru uyguladık. Maksimum 3 tane net pozisyon yakaladık. Bu oyunu kendini çevirmek için değerlendirmek gerekiyor. Dönen toplar gol oldu. Tepki vermememiz geçici olmayan bir durum gibi duruyor. Oyunda tepki vermemek kazanmak için içine girmemek geçici durmuyor. Deplasmanda 4 gol, 5 gol benim alışık olmadığım bir süreci yaşıyoruz.”

‘GERİ DÖNÜŞLER ALAMIYORUZ’

”Rakip girdikleri fırsatları değerlendirdi. Biraz evvel ifade ettiğim gibi geçici olmayan bir durum var. Hastalıklı bir durum gibi. Oyuncuyu formasyonu değişiyoruz bir sürü şeyi deniyoruz. Bir çıkıyor tak düşüyor. Benim alışık olmadığım durum. Değerlendirme yapmak gerekiyor. Genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ekip olarak deniyoruz, geri dönüşler alamıyoruz. 26 aydır buradayım özel işler oldu, harika işler oldu. Bir durumun değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Bütün taraftarlardan camiadan özür diliyorum, değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım”