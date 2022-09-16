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Abdullah Avcı'nın alacağı garanti ücret açıklandı

Abdullah Avcı'nın alacağı garanti ücret açıklandı

Trabzonspor, sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatıldığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı garanti ücreti açıkladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, Avcı'ya 2022-23 futbol sezonunda 25 milyon lira garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.

 

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