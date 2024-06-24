  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Abdullah Avcı'nın yardımcısı belli oldu

Abdullah Avcı'nın yardımcısı belli oldu

Abdullah Avcı'nın yardımcısı belli oldu
Güncelleme:

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Bordo-mavililerde Önder Karaveli'nin, Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı hoca olarak yer alacağı öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için bugün start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayacak olan bordo-mavililer sezon öncesi hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak.

Karadeniz ekibi 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan’a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar sezon öncesi hazırlıklarını burada sürdürecek.

TEKNİK EKİBE KARAVELİ İLE EROL

Öte yandan Trabzonspor’da teknik ekipte dün yaşanan ayrılıkların ardından gözler yeni katılacak isimlere çevrildi.

Yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz ile Mustafa Sarp’ın ayrılığı sonrası Trabzonspor’da teknik ekip için yeni isimler kısa sürede netleşti.

Bordo-mavililerin gündeminde olan ilk isim Önder Karaveli oldu. Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Karaveli’nin büyük oranda Abdullah Avcı’nın ekibinde yeni yardımcı hoca olarak yer alacağı öğrenildi.

Karaveli’nin ardından mevcut teknik ekipte yer alan Caner Erol’un yardımcı antrenörlük için ismi geçen ikinci isim olduğu kaydedildi.

Her iki isim için de bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

DHA

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor abdullah avcı önder karaveli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nesrin Cavadzade aykırı siyah bikinisiyle yakıp geçti Nesrin Cavadzade aykırı siyah bikinisiyle yakıp geçti Milyonları teklif ettiler reddetti: Trabzonlu gencin paha biçilmez koleksiyonu Milyonları teklif ettiler reddetti: Trabzonlu gencin paha biçilmez koleksiyonu Enkaz kentte hasadına başlandı: Kilosu 12 TL Enkaz kentte hasadına başlandı: Kilosu 12 TL Ayhan Sicimoğlu çalışanına tokat attı: O anlar kamerada Ayhan Sicimoğlu çalışanına tokat attı: O anlar kamerada Benzin ve motorinde ertelenen zamma zam geldi; bu gece dev zam var Benzin ve motorinde ertelenen zamma zam geldi; bu gece dev zam var Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Damadın aile katliamı kamerada Damadın aile katliamı kamerada Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası TFF'den Arda Güler açıklaması Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası TFF'den Arda Güler açıklaması İki dakika, bir kuyumcu, 20 hırsız... İnanılmaz soygun kamerada İki dakika, bir kuyumcu, 20 hırsız... İnanılmaz soygun kamerada
Merve Dizdar evlendi, balayı fotoğrafları baş döndürdü Merve Dizdar evlendi, balayı fotoğrafları baş döndürdü Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu