Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın yeni seçim tarihini açıkladı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın iptal edilen başkanlık seçimi hakkında açıklama yaptı.
Abdurrahim Albayrak, Mayıs ayında yapılması planlanan ancak dün iptal edildiği açıklanan başkanlık seçiminin Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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