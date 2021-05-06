  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın yeni seçim tarihini açıkladı

Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın yeni seçim tarihini açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın iptal edilen başkanlık seçimi hakkında açıklama yaptı.

Abdurrahim Albayrak, Mayıs ayında yapılması planlanan ancak dün iptal edildiği açıklanan başkanlık seçiminin Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır"  ifadelerini kullandı.

Etiketler Galatasaray galatasaray seçim seçim tarihi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu etin kilosu 10 bin TL
Sedat Peker'den yeni açıklama! Dikkat çeken Albayrak ayrıntısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ünlü isimleri hedef aldı
Taksim Camisi'nin açılışı yine ertelendi
Koronavirüs aşısında 2 dozu almayanlar için uzmanlardan kritik uyarı
Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor
Mehmet Barlas'tan AK Parti iktidarına bir eleştiri daha
Gece yarısı 2 ilimizde peş peşe korkutan depremler!
Tam kapanmada sessiz sedasız %20 zam geldi!
Tam kapanmada Pamukkale turistlere kaldı