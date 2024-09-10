Aboubakar’dan sonra Beşiktaş'a bir müjde daha
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Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi sonrasında Beşiktaş'ta gönderilecekler listesindeki Alexander-Oxlade Chamberlain için de müjdeli bir haber geldi.
Sabah’ta yer alan habere göre Alexander-Oxlade Chamberlain için Eyüpspor devreye girdi. Hem oyuncuyla hem de siyah beyazlı yönetimle görüşen İstanbul ekibinin transferi sonuçlandırmaya çok yaklaştığı öğrenildi. İngiliz oyuncu, 3 kulüpten gelen teklifleri reddederek Ocak ayına kadar Beşiktaş forması giymek istedi. Ancak siyah beyazlı yönetim tecrübeli oyuncunun gitmesi için ısrarcı tavrını sürdürdü.
Aboubakar'ın gidişiyle elinde 15 yabancısı kalan Beşiktaş, Amartey için de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sabah Gazetesi
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