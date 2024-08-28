  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Aboubakar'ın yeni adresi Yunanistan mı ? AEK'dan açıklama geldi

Aboubakar'ın yeni adresi Yunanistan mı ? AEK'dan açıklama geldi

Aboubakar'ın yeni adresi Yunanistan mı ? AEK'dan açıklama geldi
Güncelleme:

Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar ile ilgilendikleri haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İsmi AEK ile anılan Vincent Aboubakar için Yunan ekibinden açıklama geldi.

Sportime'ın haberine göre AEK, 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın transferi ile ilgili haberleri reddetti.

Sarı-siyahlı kulüp yöneticileri çıkan iddialar ile ilgili Yunan basınına, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hücuma takviye yapacağız ancak Aboubakar'a ilgimiz yok" açıklaması yaptı.

Geçen sezon 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Etiketler Beşiktaş Vincent Aboubakar Aboubakar aek Beşiktaş transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya'' Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya'' Burnumuzun dibinde nükleer alarm çalmaya başladı: Atom Enerjisi Ajansı uyardı Burnumuzun dibinde nükleer alarm çalmaya başladı: Atom Enerjisi Ajansı uyardı Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Fiyatı altın fiyatını yakaladı, Bakanlık harekete geçti Fiyatı altın fiyatını yakaladı, Bakanlık harekete geçti Mansur Yavaş'tan ''İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak'' iddiası için çok sert yanıt Mansur Yavaş'tan ''İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak'' iddiası için çok sert yanıt
4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı Nagehan Alçı, Cemal Enginyurt'u çıldırttı: ''Gelin tutuklayın lan'' Nagehan Alçı, Cemal Enginyurt'u çıldırttı: ''Gelin tutuklayın lan'' Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Sivrisinek ısırığı can aldı Sivrisinek ısırığı can aldı Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Gol yedikten sonra gözü döndü: İşte Muslera'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon Gol yedikten sonra gözü döndü: İşte Muslera'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon