Aboubakar'ın yeni adresi Yunanistan mı ? AEK'dan açıklama geldi

Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar ile ilgilendikleri haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İsmi AEK ile anılan Vincent Aboubakar için Yunan ekibinden açıklama geldi.

Sportime'ın haberine göre AEK, 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın transferi ile ilgili haberleri reddetti.

Sarı-siyahlı kulüp yöneticileri çıkan iddialar ile ilgili Yunan basınına, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hücuma takviye yapacağız ancak Aboubakar'a ilgimiz yok" açıklaması yaptı.

Geçen sezon 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.