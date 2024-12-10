Acun Ilıcalı Galatasaraylı yöneticiye ''soytarı'' dedi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamalarına sert tepki göstererek "Bu tip soytarılar konuşmaya devam ettikçe Türk futbolu kaosa sürüklenir. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir" dedi.

Galatasaray’ın Sivasspor’u 3-2 mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün Fenerbahçe’yi hedef alan sözleri tartışma yarattı.

Öztürk’ün, “Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj bugün milli futbolcumuzu katletti,” şeklindeki açıklamasına Ilıcalı’dan sert yanıt geldi.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça, Türk futbolu kaosa sürüklenir. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Metin Öztürk’ün Rey Manaj’ın Fenerbahçe’ye karşı kasıtlı olarak oynamadığı yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi. "Yöneticiniz, bizim şike yaptığımızı ima ederek çirkin bir suçlama yapmıştır. Bu kadar arsız bir demeç görmedim. Böyle suçlamalar yapanları lanetliyoruz," ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun daha temiz bir ortamda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, sezonun adil geçmesi temennisinde bulundu. "Bizim eleştirilerimiz net ve haksızlığa karşıdır. Ancak siz çıkıp tiyatro oynuyorsunuz. İnşallah bu çirkinlikler biter" dedi.