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  5. Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını da mı alıyor ?

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını da mı alıyor ?

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını da mı alıyor ?

Gazeteci Mehmet Demirkol, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in, Süper Lig'e de talip olacağı izlenimini aldığını belirtti.

Dijital içerik platformu Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı ile ilgili Süper Lig iddiası geldi.  Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Etiketler acun ılıcalı exxen yayın ihalesi yayıncı kuruluş
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