Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

Acun Ilıcalı, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tarafları arasında tansiyon iyice yükseldi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL tazminat davası açtı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. 'Yapma, senin için kötü olacak' dedim, uyardım. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan' dedi. Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın."

"Adnan Oktar konusuna girersem, sokağa çıkamaz. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum 3 bin 500 sayfa fezleke okudum. Suçlananların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor."