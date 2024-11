Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarına ve Türk futbolundaki hakem yapısına sert eleştirilerde bulunurken "Trabzon'un golü temiz" dedi.

Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Bordo-Mavili ekibin golünün verilmediğini belirtirken, VAR hakemi Atilla Karaoğlan için sert sözler sarf etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem performansına dair değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi gerektiğini vurguladı. "Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimize rekabet olsun ama husumet olmasın. Yönetim olarak hepimiz aynı fikirdeyiz. Tansiyon düşsün, barış gelsin istiyoruz. Ancak son dönemde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün de yeni bir hakem rezaleti yaşandı" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın asbaşkanı Acun Ilıcalı, mutluluk verici bir galibiyet olduğunu belirterek, “Çünkü ligdeki iddiamızı sürdürmemiz için ligin en zor deplasmanına geldik. Öncelikle buradan Trabzonspor yönetimine teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Trabzon emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel önlemler aldılar. Ama önlem almayı da gerektirecek bir durum da olmadı. Ben her zaman şunu düşünüyorum; Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimizle rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bütün yönetici arkadaşlarım da başkanımız da aynı görüşte. Biz futbolda tansiyonun düşmesini istiyoruz. Barışın gelmesini istiyoruz. Bugün o açıdan güzel bir gündü. Yani rekabet ölümüne yapalım ama saha içinde kalsın diyoruz. Ama tabii ki maalesef ülkemizde hepiniz biliyorsunuz ki son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Yani bugün artık yeni bir diyeceğim hakem rezaleti yaşandı. Tabii ki burada şimdi pozisyonları tek tek anlatacak halimiz yok. Çok da uzun konuşmayacağım ama hafta içerisinde ben söylemiştim zaten inancım kalmadı diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Burada yanlış anlamayın bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı. Ama yönettirmediler. Sen dediler çok gençsin. Sen daha bu operasyon işlerinden haberin yok. O yüzden sen bir dur dediler ve hemen VAR’dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük. Zaten hakem hocalarımız değerlendirecek şüphemiz de yok. Maalesef bugün yine futbol hakem tarafından kastedildi. Hakem sorunu çok büyük diyoruz. VAR çok önemli deniliyordu işte VAR’dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu gol verilmedi. Baktığınız zaman yani biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Trabzonspor'un da hakkı yenilmesin ama Trabzonspor'un hakkı yendi diye bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye bir operasyon yapılmasın” şeklinde konuştu.

“Mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar”

“Her zaman yapı diyoruz, mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar” diyen Ilıcalı, “Yani gülüyorum artık. Kendi kendine bir şeyler bulup al işte al işte al işte. Al işte Türk futbolunun şuandaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur. Daha da fazla konuşmak istemiyoruz. Son cümlemi de taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Bugün taraftarımız bize burada olamadılar belki ama kalplerini gönüllerini yolladılar. Onların o bize olan desteğini, takımımıza olan desteğini her dakika hissediyoruz. Yönetim, taraftar ve futbolcular kenetlendiğimiz zaman bugün maç öncesi soyunma odasındaydım. Futbolcuların bu galibiyet için nasıl ant içtiklerini şu anda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama taraftarımız şunu iyi bilsin çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Bugün maçı alacaklarına bize söz verdiler. Bunu da gerçekleştirdiler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Lig uzun bir maraton her zaman söylüyoruz. Fikstürün zor tarafındayız. Zor tarafında da gayet şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah tabii ki devamını da getirip bu sezon daha başka mutluluklar yaşamak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bir kez daha buradan teşekkürler. Biz büyük bir camiayız. İnşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek” diye konuştu.

“Biz ayrıcalık istemiyoruz; biz adalet istiyoruz”

Ayrıcalık istemediklerini, adalet istediklerini kaydeden Ilıcalı, “Arda Kardeşler biz Galatasaray deplasmanındayken biliyorsunuz futbolu katletti. Sonra Beşiktaş maçını da katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum yani. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa sahip çıksın ama maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Onun da bu konuları takip ettiğinden şüphem yok. Eminim ki kendisi de olayları görüyordur Biz federasyonun alacağı kararları bekliyoruz. Onlara güveniyoruz. Mutlaka bir şey olacaktır. Bu tiyatro her gün her hafta ben bilmiyorum dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir rezalet yoktur herhalde. Her hafta biz başka bir şey konuşuyoruz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize bir şey vermeyin. Bize de haksız bir şey vermeyin. İstemiyoruz. Ama bize bir tane haksız bir şey verip karşı tarafa üç tane vermeye kalkmayın. Komik oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İHA