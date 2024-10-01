Acun Ilıcalı'dan olay sözler: ''Sistemi devirip, şampiyon olacağız''

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısı düzenledi. Hakemleri eleştiren Ilıcalı, ''Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında basın toplantısı düzenledi.

Acun Ilıcalı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Antalyaspor maçından sonra durumu değerlendireceğimizi, hakem hocalarını dinleyeceğimizi ve açıklama yapacağımı söylemiştik. Türkiye'de futbol acaba bugün futbol olarak oynanıyor mu? Futbol dil ve adaletin uygulandığı bir spor mu?"

"LAF KALABALIĞI YAPMASINLAR!"

"Benim konuşacaklarım somut! Bana cevap verecekler olacaktır ama ben somut konuşacağım. İddia, gri alan üzerinden konuşmayacağım. Cevap verecek varsa, somut cevap versin! Kimse laf kalabalığı yapmasın! Kendi nefretini kusacak diye bize saldırmasın!"

"BİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ..."

"İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti."

TORREIRA'YA SERT SÖZLER

"Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. TFF'ye en ağır açıklamalar. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor!"

"LUCAS TORREIRA'NIN YUMRUKLARI..."

"Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır."

"SARI KART OPERASYONU"

"Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1! Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?"

HALİL UMUT MELER'E O SÖZLER

"Bizi Trabzon'da linç ettirmeye çalışan, dünya üzerinde oynanmayacak maçı kalecinin kafası kanamışken oynatma insiyatifi veren hakemi yine bizim maçta görevlendirdiklerinde olacakları biliyorduk. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'Gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik."

"GALATASARAY MAÇI 17 DAKİKA DURDU, 6 DAKİKA UZADI"

"Bu hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı! Bu yaşımda bunu ilk kez görüyorum! Hayatınız boyunca bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı! Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9.30 dakika inceleme yapıldı. İlkokul mezunu olmayan, yavrum 10'a kadar say dediği bir çocuk bile dakikaları sayar! Galatasaray 3-2 mağlup, 9 dakika VAR incelemesi var, toplamda 17 dakika maç oynanmadı! Maçta 6 dakika uzadı! Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi! Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. 6 dakika oldu mu sana 9 dakika! Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Bu söylediklerim somut! Hakem soruyor ve 'Bir şey var mı?' diyor. 'Yok' cevabı gelince devam ettiriyor. Sonra bir daha top uzaklaştırılınca pozisyonda bir şey olup olmadığını soruyor."

"BAŞKAN OPERASYONU SÖYLEDİ!"

"Başkanımız 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi."

"BİZİM MAÇTA VAR KALKTI!"

"Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!"

"BUNUN ADI REZALET!"

"Bu yaşananlar futbol değil! Başka bir şey oynanıyor! Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor! Nedense Fenerbahçe'ye karşı..."

"KONU FENERBAHÇE İSE, KİMSEYİ TANIMAM!"

"Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!"

"OKAN BURUK DOĞRU SÖYLÜYOR"

"Okan Buruk 88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim."

"YİNE 'HAKEMLERE YÜKLENMEYİN' DİYECEKLER"

"Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!"

"MOURINHO'NUN TEPKİSİ DÜNYADA MANŞET"

"Jose Mourinho tepkisini gösterdi ve dünyada manşet oldu! Bu kafada gidersek, Türk futbolunun nereye gideceği meçhul!"

"TFF İLE GÖRÜŞTÜK, ADALET İSTİYORLAR"

"TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz."

"SİSTEMİ DEVİRİP, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgar yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var! Bizi onlar seçti, kusura bakmayın! Sizin yıkma çabanızla gitmeyeceğiz! Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım. Başkanın aldığı günden beri ekonomi iyileşti, geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak."

"ALLAH'IN İZNİYLE YIKACAĞIZ!"

"Sosyal medyada operasyonla devam etsinler, bizim bundan hiç korkumuz olmadı. 20 yıldır ünlüyüm, 20 yıldır hakkımda yazılmayan kalmadı. Ben gülerim bunlara. Biz yönetim ve takım olarak kenetlendik. Karşımızdakiler ortada, Allah'ın izniyle onları yıkacağız ve şampiyon olacağız. Destek istiyoruz sadece."

YABANCI HAKEM

"Bu sistemi yıkmak için geldik ve yıkacağız. Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım'ın başında yabancı teknik adam yok mu?"

"HAKEM 'EN BÜYÜK GALATASARAYLI' NICKI İLE GİRİYOR"

"Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak..."

"FEDERASYON BAŞKANI DA ŞAŞKIN"

"Federasyon yeni bir federasyon. Biz onlara agresif bir tavır göstermeyeceğiz şu anda. Federasyon Başkanı da şaşkın olan hatalar karşısında."

"CUMHURBAŞKANI NEDEN FENERBAHÇE'NİN KÖTÜ OLMASINI İSTESİN"

"Fenerbahçe ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasının kötü olduğu algısı yapıldı. Fenerbahçe taraftarlarının buna inanması için uğraşıldı. Futbol ve spor sevdalısı bir insan. Neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını istesin?"

"SİZ MANYAK MISINIZ?"

"TFF'ye şu an güveniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neden güvenmeyelim? Siz manyak mısınız? Bir şeyler düzelmezse, aynı şekilde devam ederse, o zaman konuşuruz."

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ MAÇI, YABANCI HAKEM

"Galatasaray aleyhine hata yapılmadığını söylemiyorum, yapılabilir tabii ki. Galatasaray aleyhine penaltı ile ilgili durum yok! Hakem hocaları böyle söylüyor. Fenerbahçe'ye operasyon yapılmaya kalktılar, ben onu söylüyorum. Beşiktaş'ın pozisyonu %100 penaltı, ben ne diyeyim? Adam güreşiyor. Değerli yöneticileri var, söylerler. Bana kalsa yarın yabancı hakem getiririm. TFF Başkanı şu an yabancı hakem düşünmüyor, saygı duyuyorum. Yabancı hakem gelsin, ülke rahatlasın."

"REZİL OLACAKLAR! PATAGONYA DEĞİL BURASI"

"TFF'de önce yönetim değişti, sistemde yıkılacak. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz, herkes hem fikir olacak ve sistem yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik olmaz! Burası Patagonya değil!"