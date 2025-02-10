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Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan rest: ''Okan Buruk'un nereye mensup olduğunu eskiler bilir''

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan rest: ''Okan Buruk'un nereye mensup olduğunu eskiler bilir''
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Trendyol Süper Lig'te dün akşam oynanan Galatasaray - Adana Demirspor mücadelesinin 30'uncu dakikasında takımını sahadan çeken Murat Sancak canlı yayında özellikle Galatasaray ve Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray' a konuk olan Adana Demirspor, karşılaşmanın  30. dakikasında sahadan çekildi. Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, konu ile ilgili Aspor'a açıklama yaptı.

Canlı yayına katılan Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Penaltı pozisyonu sonrası hakem VAR'dan çağrılmayınca çekilme kararı verdik zaten... Dördüncü hakeme söyledik. Dördüncü hakem maçı durdurmadı. 15 dakika uğraşıldı. Biz bu kararı verdik. Galatasaray'ın buna ihtiyacı yok. Bugün belki yüzde 99 biz yenilecektik. Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek, benim ağabeyim. Her gördüğümde elini öptüğüm bir adam... Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse satın alamaz. Ne Ali Koç satın alabilir, ne de Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ben kimseden talimat almam, bunu herkes bilsin. İnsan hayatı ve şerefi için yaşar. Bu yapılan operasyon TFF'ye ve MHK'ye yapıldı."

"Okan Hoca benim ağzımı açtırma! Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için... Dört tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin... Anadolu kulüpleri ne olacak?"

"Nereye mensup olduğunu eskiler bilir!"

Öte yandan HT Spor'dan açıklamalarda bulunan Sancak, "Okan Buruk'un nereye mensup olduğunu eskiler bilir. Bu işleri onlar benden daha iyi biliyorlar. Beni konuşturmasın, mübarek ağzımı açtırmasın Okan efendi." sözlerini sarf etti.

Etiketler Adana Demirspor Galatasaray murat sancak Adana Demirspor Okan Buruk Galatasaray tepki
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