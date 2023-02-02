Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazarak farkı 4'e indirmeyi hedefliyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Adana Demirspor'da Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE 8 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi
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