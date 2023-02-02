Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı

Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video

Bu iddia ortalığı karıştırır: ''Yeni bir ittifak kuruluyor, adayı da belli''