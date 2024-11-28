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  5. Süper Lig'te sürpriz ayrılık: Bir teknik direktör daha gitti

Adana Demirspor'da Serkan Damla görevinden ayrıldı

Adana Demirspor'da Serkan Damla görevinden ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Serkan Damla, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Damla, ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:

"Büyük Adana Demirspor Camiasına, Beş sezon boyunca Adana Demirspor'da teknik heyetin çeşitli kademelerinde zaman zaman teknik direktör olarak görev yaptım. Göreve geldiğim ilk günden itibaren elimden geleni yaptım ve bu büyük camiaya hizmet ettim. 26 yıl sonra gelen şampiyonluk ve Avrupa mücadelesinde bu gururu hep birlikte yaşadık.

Son zamanlarda kulübün içinde bulunduğu tüm olumsuzluklara rağmen ben ve ekibim canla başla mücadele ettik. Bugün itibariyle kendi isteğimle görevimden ayrılmış bulunuyorum.

Başta başkanımız Murat Sancak olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz teknik direktörler, her an taşın altına elini koyan futbolcu kardeşlerim, desteğini bir an olsun esirgemeyen Adana Demirspor taraftarı, kulüp personellerimiz ve beni bir an yalnız bırakmayan teknik ekibime çok teşekkür ederim. En büyük temennim sezon sonunda Adana Demirspor'un ligde kalmasıdır. Sevgi ve saygılarımla..."

Etiketler Adana Demirspor Serkan Damla Adana Demirspor
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