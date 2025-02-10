Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından Beşiktaş'tan geceye damga vuran açıklama

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından başlayan tartışmalara dahil olan Beşiktaş'tan geceye damgasını vuran bir açıklama geldi.

Adana Demirspor, Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında maç 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile devam ederken giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Bu olayın ardından Süper Lig bir anda karışırken, Beşiktaş Kulübü'nden de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." ifadeleri kullanıldı.