Adaylığını açıklayan Uğur Dündar’dan, Vefa Küçük’e sert yanıt

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Uğur Dündar, kendisi için “Aziz Yıldırım’ın adayıdır. Sinsi bir projedir” diyen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e yanıt verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için seçim süreci başladı. Başkan adaylarından olan usta gazeteci Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu mevcut başkanı Vefa Küçük’ün açıklamalarına cevap verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Uğur Dündar, HaberGlobal'e yaptığı açıklamada adaylık kararının bir anlık alınmadığını belirterek, “Birden bire verilmiş bir karar değil. Ama zamanlaması bazı etkinliklerle aynı zaman denk düştü. O nedenle birden bire karar verilmiş gibi algılandı” dedi.

Dündar camiada birlikteliği sağlamayı amaçladığını ifade ederek “Birleştirmek, bütünleştirmek ve Türkiye’nin genelinde görülen ayrıştırma ve kutuplaştırmayı Fenerbahçe camiasından uzak tutmak için aday oldum. Ayrıca Yüksek Divan Kurulu Fenerbahçe’nin senatosu. Bilgili insanlardan oluşan bir heyet. Hepsinin engin deneyimleri var.” Dedi.

Uğur Dündar ayrıca kendisi hakkındaki “sinsi bir projenin parçası” iddialarına da şöyle yanıt verdi:

“Ben sinsi değil, çok açık bir projeyim. Fenerbahçe kökleri Kuvâ-yi Milliye’ye giden, işgal kuvvetleri komutanının, mili mücadeleye Fenerbahçelilerin yaptığı yardımla ilgili olarak cezalandırdığı ama Fenerbahçe’nin bunun intikamını kendisinin koyduğu müzemizin en büyük devasa kupayı eze eze takımını 2-1 yenerek aldığı ruhun günümüz yansımış şekli.”

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün kendisi hakkındaki sözlerinin çelişkili olduğunu söyleyerek, “Sayın Vefa Küçük daha önce ima etmesi benim arkamda Aziz Yıldırım’ın olduğu ve onun projesi olduğum şeklinde. Ama kendi kendisiyle çelişiyor ve kendisini çok zor duruma düşürdüğünün ne yazık ki farkına dahi varmıyor. Ben şahsen biliyorum bunu. Sayın Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi. Proje miydi o zaman Sayın Vefa Küçük ? İnsanın aklıyla lütfen alay etmesin.” Dedi.

Uğur Dündar kendisinin Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın adayı olduğuna dair iddialara da “Ben sayın Ali Koç’a gittim. Önce Sayın Ali Koç’tan bir el almak istedim. Sayın Ali Şen’i aradım, Sayın Tahsin Kaya’yı aradım” diyerek yanıt verdi.