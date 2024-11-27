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Ahmet Çakar: ''Çok ünlü hakemler şantaj yüzünden maçları manipüle etti''

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Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'te bitmek bilmeyen hakem hataları tartışmalarında yeni bir perde açarak "Çok ünlü hakemler şantaj yüzünden maçları manipüle etti" dedi.

Ekol Tv'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan iki ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yaptıkları açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Erman Toroğlu'nun "VAR hakemleri torpilli. Son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi." ifadesinin üzerine Ahmet Çakar "Altına imzamı atarım. Biz Erman’la MHK Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda maç yönetemez" diyerek VAR hakemlerini hedef aldı.

"ŞANTAJ YÜZÜNDEN MAÇLARI MANİPÜLE ETTİLER"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar." diyerek Türk futbolunun hiç bir zaman temiz kalmadığını öne sürdü.

"YAPI'DAN EN ÇOK GALATASARAY YARARLANDI"

Candaş Tolga Işık'ın "Futbolda Bir Yapı Gerçekten Var mı?" sorusuna yönelik Çakar, "Yapı'nın ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray'ın çok borusu öttü kabul edin. Rahmetli Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında da Beşiktaş'ın borusu ötüyordu. Yapı'dan en çok Galatasaray yararlandı." sözlerini sarf etti.

 

 

 

 

Etiketler erman toroğlu candaş tolga ışık ahmet çakar süper lig Galatasaray hakemler
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