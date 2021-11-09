Ahmet Çakar şampiyonluk adayını açıkladı
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan spor programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig’de kimin şampiyon olacağına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Süper Lig'in 12.haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakipleriyle puan farkını açan Trabzonspor, şampiyonluğun en net favorisi olarak gösterilmeye başlandı. Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar da canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Beyaz TV'de Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumlayan Ahmet Çakar, ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş derbisi sonrası Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceğini öne sürdü.
Ahmet Çakar'ın açıklamaları şöyle:
“TRABZONSPOR 3 NİSAN’DA ŞAMPİYON OLACAK”
"Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım."
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