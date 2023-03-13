Ahmet Çakar'dan Süper Lig şampiyonluğu için ortalığı karıştıran tahmin

Turkcell Süper Lig'te 25'inci hafta geride kalırken, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasında 9 puan fark bulunan Galatasaray puan durumunda zirvedeki yerini koruyor. Pek çok spor insanı Galatasaray'ın şampiyon olacağını iddia ederken, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir şampiyonluk kehaneti geldi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, rakibine maç fazlasıyla 9 puan fark attı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini belirtti.

Çakar, Beyaz Futbol'da yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların travma yaşayacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını belirtti.

Çakar yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsur yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi! Bakın göreceksiniz" dedi.

Şampiyonluk kehanetinde de bulunan Çakar, "Fenerbahçe kalan maçlarında sadece Karagümrük maçında takılabilir. Galatasaray'da kötü rüzgarlar esecek. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.