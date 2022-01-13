Ahmet Nur Çebi: ''Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli'dir''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Önder Karaveli'nin siyah-beyazlıların teknik direktörü olduğunu açıklarken, Mayıs ayındaki kongrede yeniden başkan adayı olacağını da duyurdu.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Önder Karaveli ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Vodafone Park'ta gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikli olarak hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın."

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"25-26 Aralık'ta yapılan genel kurula katılan herkese teşekkür ediyorum. İki mali genel kurul yapıldı. İkisinde de Beşiktaş'ın şeffaf olmasına hassasiyet gösterdik. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Camiamızın ısrarla talep ettiği rapor, mali genel kurulda üyelerimize arz edilmiştir. Sonucu neyse sonuna kadar gideceğimiz, Türk adaletine güvendiğimizi arz etmek istiyorum. Bütün Beşiktaşlılar, bu işin takipçisi olacağımıza inansın."

"Pandemi şartlarında, çok sevdiğimiz taraftarımızdan uzak olmamıza rağmen kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, camiamızın tarihinde bir ilktir. Bu gururu ölene kadar taşıyacağım. Bu başarıyı birkaç kişiye mâl edenler var. Ama bu bir ekip işidir. Herkesin emeği vardır. Yönetim, teknik kadro ve takım olarak gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun"

"BU İŞTEN KİM MENFAAT EDİYOR?

"Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor? Biz nasıl cezayla susturulmaya çalışılıyorsak, işini yapamayan hakemlere de cezalar verilmeli. Ödül var, ceza yok. Böyle bir sistem olmaz. Eğer hakem arkadaşlar bir hata yaparsa, bunun cezasını çekmeli. Sahadaki hakem hata yapabilir ancak VAR'daki hakem hata yapamaz. Yapıyorsa art niyetlidir. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim. 'Bazı maçlarda yabancı hakem gelsin' dedik diye mi cezalandırılıyoruz? TFF'yi uyarıyorum. Yürüyen düzene isyan eden arkadaşlara da isyan eden bir ekip var."

"CEYHUN KAZANCI ŞU ANDAN İTİBAREN SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ"

"Ceyhun Kazancı'yı şu andan itibaren sportif direktör olarak tanımlıyoruz. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz. Kadro dışı futbolcuları, oynatmayan ben değilim, teknik kadrodur. 3 tane hoca geldi gitti, üçü de aynı yerde. Demek ki hocadan değil, futbolcunun kendinden kaynaklanıyor. O zaman bu camia, bunları transfer edenlere soracak."

BEŞİKTAŞ'IN HOCASI ÖNDER KARAVELİ...

"Hoca ne olacak, hoca kim olacak? diye konuşuluyor günlerdir. Ben çıkıp 'Önder Hoca ile devam ediyorum' diyorum, hala 'Maç maç mı devam edeceksiniz' diye soruyorlar. Bildikleri halde Beşiktaş'ta huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar. Anlıyorum medya olarak para kazanmaya çalışıyor ama bunun derecesini iyi ayarlayın. Önder Karaveli Hocam Beşikaş altyapısında büyük başarılara imza attı, atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren bir projeyi başlatmıştır. Bunu 1 yıl önce başlatmıştık. Rize maçında kadroya alınan 9 genç oyuncumuzun yanında bekleyen de 9 oyuncu var. Başlattığımız proje meyve vermeye başladı. Bu meyvelerden faydalanacağız. Rize maçında bunun ispatını yaptık. Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir."

BEŞİKTAŞ SPORTİF DİREKTÖRÜ CEYHUN KAZANCI NE SÖYLEDİ?

"Başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş, birçok kulüpte yaşanmış bir proje bu. Tesisleşme önemli bir adım. Türkiye'de oyuncu yetişiyor, var. Önemli olan, onların yollarını doğru zamanda açabilmek. Pazar günü Emirhan İlkhan'la tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan onu hep orada tutabilmek, kaybolan bir yıldız haline getirmemek. U19 takımımızı biraz ayrı tutacağız. Oraya kıdemle gelinmeyecek. Beşiktaş U19 takımında oynamak kolay değil. Önder hocamız, bu büyük projemizde her daim işin merkezinde olacak."

"Sadece altyapı projesi değil yapıyor olduğumuz şeyler. Atletik performans departmanını kuruyoruz. Bu departman, her daim bizimle olacak. Oyuncu izlerken sadece göz değil, işin analiz ve istatistik kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. Beşiktaş'ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok."

ÖNDER KARAVELİ: BEŞİKTAŞ İÇİN ADANMIŞ BİR HAYATIM VAR

"Ahmet Çalık'ın haberini alınca İlhan Palut hocayı aradım fakat açamadığı için sevindim çünkü ne diyeceğimi bilemiyordum. Çok üzüldüm."

"Ben önce kalbimin sesini dinlerim ve hep bana doğruyu söyler. Bugün yine kalbimin sesini dinliyorum. Benim hayatım, Türk futbolu ve gençliği için adanmış bir hayat. Beşiktaş için de benim adanmış bir hayatım var. İskenderun'da ziyaret ettiğim bir öğrencim oradan ayrılırken bana 'Önder Hocam siz Türk futbolunun terli formasısınız' demişti. Bu beni çok etkiledi."

"SERGEN YALÇIN, TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE BİR OYUNCUYDU"

"Kimi altyapı der ama benim için adı her zaman Beşiktaş özkaynak düzenidir. U19'daki teknik ekipte bana görevi veren, Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın hocam, sağ olsun bana ve ekibime güvendi. Görevde olduğu sürece, bize her konuda son derece yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Onunla aynı sahadaydım ve büyük bir keyifti. Türkiye'nin üzerinde bir oyuncuydu."

"EMİRHAN İLKHAN'DA EN AZ EMEK BANA AİTTİR"

"Emirhan İlkhan'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Emirhan'da en az emek bana aittir. Onunla sadece 5 aydır çalışıyorum. Emirhan'ın bu kulübe kazandırılmasında bunca yıl çalışan antrenörlerin emeği daha büyüktür. Sadece bir kişi, bir antrenör bunu üstüne almaya çalışmasın lütfen. Birçok insanın emeği vardır. Emirhan'ın üstünde kulüpte çalışan malzemecilerin de emeği vardır. Benim de yaptığım şey, Emirhan'a güvenmek. Ben, bu ülkenin gençlerine inanıyorum. Emirhan İlkhan'la ilgili yaptığımız şey, yapabileceklerine inanmaktı. Tersini söylüyorum, ya Emirhan kötü bir performans sergileseydi? Bu kadar konuşulacak mıydı? Hayır. Ama benim ona olan güvenim değişmeyecekti. Emirhan özelinde tüm gençlerimiz için söylüyorum. Genç oyuncular hata yapacaklar, her alanda hata yapacaklar. Ben de 47 yıldır hata yapıyorum. Ancak oyuncularıma şunu diyorum, 'Aynı hatayı ikinci kez yapmayın, yeni hatalar yapın.'"

"Bu ülkede akademi ve A takımlar arasındaki köprüde tıkanıklık var. Ben oyuncuyken de tıkalıydı. Benim talip olduğum şey, o tıkanıklığı gidermek. Bunu yapabilecek bilgiye, birikime, donanıma da sahibim."

"BEŞİKTAŞ'LA OLAN GÖNÜL BAĞIM BİTMEYECEK"

"Ben, Beşiktaş kulübünün teknik direktörü olabilir, yarın antrenörü, altyapı koordinasyon sorumlusu olabilirim. Ne olursa olsun, benim Beşiktaş'la olan gönül bağım hiç bitmeyecek. Beşiktaş için çok değerli işler yapmaya her zaman adayım. Benim birinci kimliğim, Beşiktaş taraftarlığıdır. Tribünde şarkılar, besteler söylediğimiz günleri özlüyorum. Bu kadar çok sorumluluğu olmayan bir şeydi o. İnşallah o günleri bir daha yaşarım."

CEYHUN KAZANCI: BEŞİKTAŞ, GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

"Bruno Pinheiro ya da başka hocalar, hiç önemli değil. Bizim odaklandığımız nokta, altyapı konusunda bilgisi olan hocalarla hep konuştuk. Biz asla 'Çok genç oyuncu kazandıracağız, çok şey beklenmesin' demiyoruz. Beşiktaş, gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayıdır. Hem üretecek hem de yarışacak. Baktığımız hocalar da kesinlikle bu kriterlere uyan hocalardı. Önder hoca, Bruno olsa da olmasa da zaten bu projenin merkezinde olan kişiydi. Rolün adının ne olduğu önemli değil ancak bu köprüyü açacak insan Önder hoca. Ama dümende olur, ama yanda olur. Bu proje, Önder hocayla güzel zaten."

AHMET NUR ÇEBİ: MAYIS AYINDA BAŞKANLIĞA ADAYIM

"Mayıs ayında da aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım ve yaptıklarımın hesabını vereceğim. Aday olmak isteyenler aday olsun ama 5'i 1 yere gelerek olmasın. Her biri tek tek aday olsun. Evet yoruldum ama bırakmayacağım"

"Biz futbolcu satamadık. Bizim elimize gelen futbolcular 4-5 yıllık kontratları vardı. Git diyoruz gitmiyor, oyna diyoruz oynamıyoruz. O yüksek kontratlı futbolcuları kimse almadı. Bir önceki dönemde alınan futbolcuların ne kadar hatalı olduğunu göstermektedir. Bizim getirdiğimiz Ghezzal ve Rosier için çok emek verdik. Doğru şeyler yaptık. Gönderemediklerimizi biz getirmedik. 1'lik futbolcuya 3-4 verirseniz o futbolcular 4-5 yıl sizde kalır."