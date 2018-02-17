Ahmet Nur Çebi'den Alper Ulusoy'a çok sert tepki

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, 1-1 berabere kaldıkları maçta Atiker Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Hakemler tarafından en çok canı yanan takımın kendileri olduğunu belirten Çebi, ''İki takım da futbol oynamaya çalıştı ama sahadaki hakemler, maçta futbol oynanmasını engellemiştir. Keşke olmasaydı yaşananlar. Hep söyledim, yine söylüyorum sahada hakemler tarafından canı en çok yanan takım Beşiktaş'tır.'' diye konuştu.



''DOKUNMADIĞIN YERDE KART VERİLİYOR''



Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Talisca ve Pepe'ye verilen kartları da değerlendiren Ahmet Nur Çebi, ''Talisca ve Pepe'ye gösterilen sarı kartlar yanlış karar. İkisinin de pozisyonu sarı kart ile uzaktan yakından ilgisi yok. Hayırlısı olsun diyelim. Dokunmadığın yerde kart veriliyor. Herkesin oturup bu konu hakkında düşünmesi gerekiyor. Federasyon, değerlendirme yapamayacak kapasitede değil. Herhalde değerlendirme yaptıklarında verecekleri notun çok iyi olmayacağını düşünüyorum. O koltukta boşuna oturmuyorlardır herhalde.'' dedi.



''BEŞİKTAŞ, SEZON SONU ŞAMPİYON''



Her şeye rağmen sezonu şampiyon bitireceklerini kaydeden Beşiktaş'ın Asbaşkanı, ''Fenerbahçe maçı da bir maç. Her takımın, rakipler de dahil zorlu maçları olacaktır. Emin olduğum tek bir şey var. O da Beşiktaş, sezonu şampiyon olarak bitirecektir'' sözlerini kullandı.



Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Bayern Münih hakkında da konuşan Çebi, ''Kendimizi Bayern Münih'ten geride görmüyoruz. Onlardan iyi olduğumuzu düşündüğümüz zamanlar da oluyor'' şeklinde konuştu. (Sporx)



