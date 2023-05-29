  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Ahmet Nur Çebi'den bomba adaylık açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den bomba adaylık açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den bomba adaylık açıklaması
Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmadığını aktaran Çebi, "Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş ahmet nur çebi beşiktaş açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzine bir dev zam daha geliyor
Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı
Dolar bir rekor daha kırdı
İşte deprem bölgesinden il il seçim sonuçları
Beştepe'nin balkonunda gecenin pozu
Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı
Zafer gecesinde Emine Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler
Google Türkiye'de en çok seçim değil bu aratıldı
Boşanırken bile örnek oldular... Mahkemeye el ele gelip, boşandılar
''Bakan Toto'' başladı! Yeni kabinede kimler olacak?