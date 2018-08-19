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  5. 19 Ağustos 2018 21:47

Akhisar'da 2 gol 1 kırmızı kart ! 'VAR' damgası...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maçında Akhisarspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Akhisar'da 2 gol 1 kırmızı kart ! 'VAR' damgası...
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Spor Toto Süper Lig’de ikinci haftanın kritik karşılaşmasında Akhisarspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. İlk hafta deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan ev sahibi ile 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olan konuk ekip, bu sezonki ilk puanlarını elde ederek moral depolamak isterken taraflar 1-1’lik beraberliğe razı oldu.

Çaykur Rizespor, 28’de Vedat Muriqi ile öne geçti. 45’te Akhisar’ın yıldızı Yevhen Seleznyov, VAR kararıyla oyundan atılırken ev sahibi Akigolar’a 1 puanı 66’da Mustafa Yumlu’nun golü getirdi. Akhisarspor ve Çaykur Rizespor ligdeki ilk puanlarını aldı.

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